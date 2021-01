Το Twitter ανέστειλε μόνιμα τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω της επανειλημμένης παραβίασης των κανονισμών της πλατφόρμας, αλλά και του κινδύνου για «περαιτέρω υποκίνηση βίας».

Τα δύο tweet που έκανε ο Τραμπ το πρωί της Παρασκευής αξιολογήθηκαν από το Twitter ως «εξαιρετικά πιθανά να ενθαρρύνουν και να εμπνεύσουν ανθρώπους να επαναλάβουν τις εγκληματικές ενέργειες που έλαβαν χώρα στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ στις 6 Ιανουαρίου 2021», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση.

Η εταιρεία προειδοποίησε ότι σχέδια για «μελλοντικές ένοπλες διαμαρτυρίες» διαδίδονται στο Twitter και αλλού, «συμπεριλαμβανομένης μιας προτεινόμενης δεύτερης επίθεσης στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ και σε κτίρια καπιτωλίων πολιτειών στις 17 Ιανουαρίου 2021».

Η ασυνήθιστη απόφαση του Twitter για το κλείσιμο του προσωπικού λογαριασμού του Τραμπ αποτελεί ένα ιδιαίτερο πλήγμα για τον απερχόμενο πρόεδρο, ο οποίος χρησιμοποίησε τα social media για να τροφοδοτήσει το μίσος και τον φόβο τόσο κατά την πολιτική άνοδό του, όσο και στο ντροπιαστικό τέλος της προεδρίας του, σχολιάζει ο Guardian.

Μετά την εισβολή στο Καπιτώλιο, το Twitter αρχικά μπλόκαρε για 12 ώρες τον λογαριασμό του Ντόναλντ Τραμπ, λόγω των αναρτήσεων που έκανε τη στιγμή της κρίσης. Ανάλογη κίνηση έκανε και το Facebook.

Στη συνέχεια το Facebook και το Instagram αποφάσισαν να μπλοκάρουν τους λογαριασμούς του απερχόμενου προέδρου επ' αόριστον και τουλάχιστον για δύο εβδομάδες, μέχρι την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου. Η κίνηση αυτή ενέτεινε την πίεση προς το Twitter να προχωρήσει σε ανάλογη απόφαση, όπως και έκανε.

«Στο πλαίσιο των τρομακτικών γεγονότων αυτής της εβδομάδας, καταστήσαμε σαφές την Τετάρτη ότι περαιτέρω παραβιάσεις των κανονισμών του Twitter θα είχαν ως πιθανό αποτέλεσμα αυτή την ενέργεια», ανάφερε η εταιρεία σε ανακοίνωση για τη μόνιμη αναστολή του λογαριασμού του Τραμπ.

«Η απόφασή μας είναι ότι αυτά τα δύο tweet είναι πολύ πιθανό να εμπνεύσουν άλλους να επαναλάβουν τις βίαιες πράξεις που έλαβαν χώρα στις 6 Ιανουαρίου 2021 και ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι λαμβάνονται και θεωρούνται ως ενθάρρυνση για κάτι τέτοιο», ανέφερε ακόμη η ανακοίνωση.



Προσπάθησε να παρακάμψει την απαγόρευση

Το βράδυ της Παρασκευής ο Τραμπ προσπάθησε να χρησιμοποιήσει άλλους λογαριασμούς- ανάμεσά τους ο επίσημος της προεδρίας των ΗΠΑ και εκείνος της προεκλογικής εκστρατείας του- για να εκφράσει τα παράπονά του για την απαγόρευση, αλλά το Twitter γρήγορα κατέβασε τις αναρτήσεις του.

The president tweeted this from the @POTUS account but the tweets have already been taken down by Twitter. pic.twitter.com/pRqpFw8hYY