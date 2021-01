H Tesla φρόντισε για μία απρόσμενη επιλογή στην τελευταία αναβάθμιση των ηλεκτρικών της αυτοκινήτων.

Χάρη στο νέο firmware, οι κάτοχοι Tesla μπορούν πλέον να αλλάξουν τον ήχο στην κόρνα τους, διαλέγοντας από μία μεγάλη γκάμα που περιλαμβάνει κάλαντα, ήχους ζώων αλλά και χαρακτηριστικότατους θορύβους «παραγωγής εντερικών αερίων».

Ο μεγιστάνας CEO της εταιρείας Έλον Μασκ, ανακοίνωσε τις νέες δυνατότητες μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter. «Αλλάξτε την κόρνα σας σε κατσίκες, φίδια που σφυρίζουν, κλ****, ή κάλαντα των διακοπών, με το τελευταίο update στο λογισμικό των Tesla», έγραψε ο Μασκ, συνοδεύτοντας το Tweet από εικονίδια ζώων και όχι μόνο.

Change your horn sound to 🐐, 🐍🎷, 💨 or holiday jingles with latest Tesla software update!