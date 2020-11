Πολύνεκρή επίθεση σημειώθηκε στο κέντρο της Βιέννης, σύμφωνα με τοπικά μέσα, με τις επί μέρους πληροφορίες να παραμένουν συγκεχυμένες καθώς ακόμα επικρατεί συναγερμός στην αυστριακή πρωτεύουσα.

Η εφημερίδα Kronen Zeitung αναφέρει ότι ένας άνδρας ανατινάχθηκε μετά την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε σε συναγωγή στο κέντρο της Βιέννης, με την εφημερίδα να κάνει λόγο για πολλούς νεκρούς από την επίθεση. Με tweet η αστυνομία ανέφερε πως αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο κέντρο της αυστριακής πρωτεύουσας από την ανταλλαγή πυρών.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0