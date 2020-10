Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίμησε σήμερα με το βραβείο Ζαχάροφ για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη «δημοκρατική αντιπολίτευση» στον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, της οποίας ηγείται η Σβετλάνα Τιχανόφσκαγια.

Το γεγονός ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι. «Έχουν με το μέρος τους κάτι που η βάναυση δύναμη δεν θα μπορέσει ποτέ να νικήσει: την αλήθεια. Μην εγκαταλείπετε τη μάχη σας. Είμαστε στο πλευρό σας», έγραψε ο Σασόλι στο Twitter.

It is an honour to announce that the women and men of the democratic opposition in #Belarus are the 2020 #SakharovPrize laureates.



They have on their side something that brute force can never defeat: the truth.



Do not give up on your fight. We are by your side. pic.twitter.com/o6Xm4WYVKi