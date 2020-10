Μία από τις μεγαλύτερες «χαρές» στο επιτραπέζιο UNO ήταν να απαντά κανείς στον αντίπαλο που του έχει ρίξει κάρτα +2 με το ίδιο νόμισμα ή, πιο σωστά, με την ίδια κάρτα, υποχρεώνοντάς τον να λάβει 2+2 κάρτες. Ή τουλάχιστον έτσι νομίζαμε.

Για χρόνια, αμέτρητοι παίκτες ακολουθούσαν τον αυτονόητο κανόνα που τελικά αποδείχτηκε λάθος - ή τουλάχιστον δεν ισχύει πια. Η Mattel ενημέρωσε τους παίκτες από την επίσημη σελίδα του UNO στο Twitter πως αυτή η κίνηση δεν επιτρέπεται: «Εκ της διευθύνσεως, Δεν μπορείτε να ρίξετε κάρτα +2 πάνω σε κάρτα +2. Ορίστε, κάψτε μας», έγραψαν με το ανάλογο μπρίο οι διαχειριστές της σελίδας, προκαλώντας «τσουνάμι» χιλιάδων share και σχολίων.

*Per management: 🚨 You cannot STACK a +2 on a +2 🚨



Go ahead, roast us. — UNO (@realUNOgame) October 8, 2020

Οι πρώτες αντιδράσεις ήρθαν αστραπιαία- από παίκτες αρκετά φανατικούς για να ακολουθούν την επίσημη σελίδα του επιτραπέζιου παιχνιδιού στο Twitter. Το ενδιαφέρον είναι πως στην συντριπτική τους πλειονότητα τα σχόλια ήταν αρνητικά και οι παίκτες δεν έκρυψαν την δυσαρέσκειά τους, με μερικούς από αυτούς να διαμηνύουν πως θα αγνοήσουν τον κανόνα.

Άλλοι ανέβασαν ακόμα περισσότερο τους τόνους ζητώντας από τους διαχειριστές να σβήσουν το ποστ ενώ κάποιοι κατηγόρησαν την Mattel ότι «δεν ξέρει πώς παίζεται το ίδιο της το παιχνίδι»

Delete this — buck (@garcia__3049) October 8, 2020

imagine not knowing how to play your own game — SpookyMeatSlab ➐ (@JuicyMeatSlab) October 8, 2020

uno needs to stop making rules we play how we want to play pic.twitter.com/83VozmHOdL — ah meanie ⌒*・゚✲ (@angrybIackgirI) October 8, 2020

