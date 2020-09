Μέλη της Extinction Rebellion μπλόκαραν το βράδυ της Παρασκευής δρόμους έξω από πιεστήρια στη Βρετανία, στα οποία τυπώνονται εφημερίδες του ομίλου του Ρούπερτ Μέρντοχ, News Corp.

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές χρησιμοποιώντας οχήματα μπλόκαραν τους δρόμους έξω από τα πιεστήρια στο Broxbourne και το Knowsley, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την κυκλοφορία πολλών εφημερίδων.

Σε αυτά τα πιεστήρια τυπώνονται εφημερίδες που ανήκουν στον όμιλο του Μέρντοχ, μεταξύ άλλων οι Sun, Times, Daily Telegraph, Daily Mail και London Evening Standard. Μέχρι τις 6 το πρωί του Σαββάτου, τα οχήματα διανομής Τύπου δεν είχαν αποχωρήσει από το πιεστήριο στο Broxbourne, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εκεί έγιναν τουλάχιστον 13 συλλήψεις, ενώ οι συγκεντρωμένοι προειδοποιήθηκαν ότι κινδυνεύουν και με πρόστιμο αν δεν τηρήσουν τα μέτρα για τον κορωνοϊό, σύμφωνα με τα οποία απαγορεύονται οι συναθροίσεις άνω των 30 ατόμων.

We’re here all night, folks! We’re going to to filter out the lies and take the power back for a night. FREE THE TRUTH #ExtinctionRebellion #freethetruth #ClimateEmergency #WeWantToLive pic.twitter.com/mUhFvp0tc5

«Απελευθερώστε την αλήθεια», ήταν το σύνθημα της κινητοποίησης. Η Extinction Rebellion ανέφερε ότι προχώρησε σε αυτή την κίνηση προκειμένου να εκθέσει «την αποτυχία των εφημερίδων να κάνουν ρεπορτάζ για την κλιματική και οικολογική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως και την επαναλαμβανόμενη χειραγώγηση της αλήθειας για να ταιριάζει με τη δική τους ατζέντα».

Το πρωί του Σαββάτου, με ανάρτηση στο Twitter, οι Times ζήτησαν συγγνώμη στους αναγνώστες για το γεγονός ότι δεν μπορούν να βρουν την εφημερίδα σήμερα. «Το βράδυ η εκτύπωση των Times και άλλων εφημερίδων παρεμποδίστηκε από την Extinction Rebellion», ανέφερε ακόμη το tweet.

We apologise to readers who may be unable to buy their usual newspaper this morning.



Overnight printing of The Times was disrupted by Extinction Rebellion — alongside other newspapers.



We are working to get newspapers delivered to retailers as soon as possible.