«Μέτωπο» με την Goodyear άνοιξε ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας σε μποϊκοτάζ των προϊόντων της βιομηχανίας ελαστικών, με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε με αυτό τον τρόπο στον κανονισμό της Goodyear που απαγορεύει τα ρούχα με πολιτικά συνθήματα- μεταξύ άλλων και της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ- στον χώρο εργασίας.

«Μην αγοράζετε ελαστικά Goodyear. Ανακοίνωσαν απαγόρευση των καπέλων MAGA», έγραψε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στο σύνθημά του «Make America Great Again», το οποίο κοσμεί καπέλα τα οποία φορούν συχνά οι υποστηρικτές του. Μετά την ανάρτησή Ντόναλντ Τραμπ, η μετοχή της Goodyear- η μεγαλύτερη εταιρεία ελαστικών της Βόρειας Αμερικής- κατέγραψε πτώση 4,2%.

Don’t buy GOODYEAR TIRES - They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).