Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγκαλείται την Παρασκευή στη σκιά των τουρκικών προκλήσεων στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 15.00 μέσω τηλεδιάσκεψης (λόγω πανδημίας κορωνοϊού), κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Έλληνα υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια.

«Καλώ έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων το απόγευμα της Παρασκευής. Θα συζητήσουμε επείγοντα ζητήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης σε ανατολική Μεσόγειο, προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία και εξελίξεις στο Λίβανο» ανέφερε με Tweet του ο Ζοζέπ Μπορέλ.

I will call an extraordinary Foreign Affairs Council meeting this Friday afternoon.



We will discuss urgent issues and address the situation in the Eastern Mediterranean, the Belarus Presidential elections, as well as developments in Lebanon.