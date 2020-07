Η τουρκική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως το σεισμικό ερευνητικό σκάφος Oruc Reis ξεκίνησε έρευνες στην ανατολική Μεσόγειο.

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, νωρίτερα είχαν καταγραφεί σημάδια αποκλιμάκωσης στην περιοχή, καθώς τουρκικές ναυτικές δυνάμεις έδειχναν να επιστρέφουν προς τους ναυστάθμους τους.

Λίγο αργότερα ωστόσο, η πρεσβεία της Τουρκίας στην Ουάσιγκτον ανακοίνωσε την έναρξη των σεισμικών ερευνών στα πλαίσια της NAVTEX που η Ελλάδα χαρακτηρίζει παράνομη, και για την οποία έχει κάνει διάβημα διαμαρτυρίας.

«Το τουρκικό πλοίο Oruc Reis ξεκίνησε σεισμικές έρευνες εντός της τουρκικής υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο», σημειώνουν οι διαχειριστές της επίσημης σελίδας «Η Τουρκία ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα όπως αυτά προκύπτουν από το Διεθνές Δίκαιο».

