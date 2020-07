Μια ρεπόρτερ στη Φλόριντα ευχαρίστησε μια τηλεθεάτρια που εντόπισε καρκινικό όγκο στο λαιμό της και της έστειλε μήνυμα, καλώντας την να ζητήσει άμεσα βοήθεια.

«Μια τηλεθεάτρια μού έστειλε email τον προηγούμενο μήνα», ανέφερε η Βικτόρια Πράις. «Είδε ένα εξόγκωμα στο λαιμό μου και μου είπε πως της θύμισε το δικό της. Εκείνης ήταν καρκίνος. Όπως αποδείχθηκε, το ίδιο και το δικό μου», εξήγησε η δημοσιογράφος του WFLA, ανακοινώνοντας πως θα απέχει από την εργασία της για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας.

Hi! I agree, not the easiest to see. It’s not super obvious unless you know what to look for. This screenshot shows it a bit better. I’m still learning but doc explained that the tumor is in the middle of my thyroid, pushing the glands up and out, hence the subtle protrusion. pic.twitter.com/NFeoRVcUdz