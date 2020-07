Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν το φθινόπωρο.

Ο Ντοναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι τα σχολεία πρέπει να ανοίξουν όπως και να έχει καθώς οι «κυβερνήτες αγωνίζονται ενάντια σε μια σταθερή, σε εθνικό επίπεδο, αύξηση των λοιμώξεων από κορωνοϊό και οι πολιτείες αντιστρέφουν και σταματούν τις προσπάθειες επαναλειτουργίας δραστηριοτήτων».

«ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ!!!» έγραφε το tweet του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Δεν είναι σαφές ποιες ενέργειες εξετάζει ο Τραμπ για να αναγκάσει το άνοιγμα των σχολείων. Τα σχολεία βρίσκονται κατά μεγάλο βαθμό στη δικαιοδοσία των πολιτειακών και τοπικών κυβερνήσεων. Οι νεκροί από την Covid-19 στη χώρα ξεπέρασαν σήμερα τους 130.000, με τον αριθμό των κρουσμάτων να καλπάζει τις τελευταίες μέρες σε πολλές πολιτείες.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!!