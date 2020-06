Η CIA στρέφεται για πρώτη φορά σε διαδικτυακές υπηρεσίες για την πρόσληψη κατασκόπων ηλικίας 18 έως 35 ετών.



«Χρειάζεται μόνο ένα νέο κομμάτι «ξένης νοημοσύνης» και όλα μπορούν να αλλάξουν σε μια στιγμή», λέει ένας αξιωματικός της CIA σε μια τάξη γεμάτη από εν δυνάμει νέους κατασκόπους σε ένα πρώτο βίντεο που κυκλοφόρησε η CIA, τη Δευτέρα.

«Ξεκινήστε μια καριέρα στη CIA και κάντε περισσότερα για τη χώρα σας από ό, τι ονειρευτήκατε ποτέ», λέει ο πράκτορας στο τρέιλερ που μοιάζει βγαλμένο από ταινία του Χόλιγουντ.

Η διαδικτυακή εκστρατεία προσλήψεων σχεδιάστηκε πριν από τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, δήλωσε η εκπρόσωπος της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Νικόλ ντε Χάι. Το πρακτορείο έχει συνήθως αναζητήσει μελλοντικούς κατασκόπους στοχεύοντας φοιτητές μέσω «παραδοσιακών» μεθόδων όπως εργασίες, πτυχιακές σπουδές κλπ.

Το πρακτορείο ανέφερε σε δήλωσή του ότι έχει έτοιμα ανάλογα τρέιλερ σε εκδόσεις των 90, 60 και 15 δευτερολέπτων για να μπορούν να παίζουν σε εθνικό επίπεδο σε υπηρεσίες ψυχαγωγίας, ειδήσεων και προγράμματα ροής.

#MondayMotivation



Have you wondered how you can play a role in protecting our nation?



Get a sneak peek into the Agency and learn more about clandestine careers and other opportunities with the CIA : https://t.co/KKzH2rY9Ry#DiscoverTheCIA pic.twitter.com/HdDAYneR00