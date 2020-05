Μια λευκή Αμερικανή κάλεσε την αστυνομία, όταν ένας μαύρος άνδρας της ζήτησε να βάλει λουρί στο σκύλο της στη Νέα Υόρκη.

Ο Κρίστιαν Κούπερ ζήτησε ευγενικά από την Έιμι Κούπερ (απλή συνωνυμία) να βάλει λουρί στον σκύλο της ο οποίος έτρεχε στο πάρκο στη Νέα Υόρκη.

Ο άνδρας ανησυχούσε ότι ενδεχομένως ο σκύλος θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την άγρια ζωή στο Central Park.

Εκείνη αρνήθηκε και μάλιστα του είπε ότι θα καλέσει την αστυνομία και θα πει ότι «ένας μαύρος, αφροαμερικανός απειλεί τη ζωή της».

Εκείνος δεν τη σταμάτησε και μάλιστα της είπε «παρακαλώ κάντο».

Η γυναίκα όντως κάλεσε την αστυνομία κάνοντας λόγο, σε αρκετά έντονο και αναστατωμένο ύφος, για έναν άνδρα αφροαμερικανό ο οποίος απειλεί τη ζωή της.

Ένα βίντεο όμως από το περιστατικό που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε viral τη Δευτέρα αποκαθιστώντας την αλήθεια.

Oh, when Karens take a walk with their dogs off leash in the famous Bramble in NY’s Central Park, where it is clearly posted on signs that dogs MUST be leashed at all times, and someone like my brother (an avid birder) politely asks her to put her dog on the leash. pic.twitter.com/3YnzuATsDm