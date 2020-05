Μια τεράστια καταιγίδα, από αυτές που οι μετεωρολόγοι λένε πως σημειώνονται μία φορά τη δεκαετία, αναμένεται να χτυπήσει ολόκληρη τη δυτική ακτή της Αυστραλίας την Κυριακή και τη Δευτέρα, φέρνοντας δυνητικά επικίνδυνες συνθήκες.

Οι αρχές έχουν τεθεί σε επιφυλακή καθώς η υπηρεσία μετεωρολογίας είπε ότι η καταιγίδα - τα απομεινάρια του Τροπικού Κυκλώνα Μάνγκα σε συνδυασμό με ένα κρύο μέτωπο - είναι ένα «ασυνήθιστα σοβαρό καιρικό γεγονός».

Προβλέπονται δυνατή βροχή, πολύ ισχυροί άνεμοι άνεμοι με επικίνδυνες παλίρροιες, κύματα και καταιγίδες, αναφέρουν οι τελευταίες προειδοποιήσεις που κάνουν λόγο για ανέμους με ταχύτητα έως και 100χλμ/ ώρα.

An impressive sight on satellite this afternoon, a significant weather system is on the doorstep on western #WA plus early signs of a low pressure system forming well off the Lower West coast. The low will deepen overnight & bring dangerous wind gusts to the #southwest. pic.twitter.com/i8AKV1GvVu