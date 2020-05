Συντρίμμια, φλόγες, καπνός και εκατοντάδες άνθρωποι που αναζητούν σημάδια ζωής στα ερείπια: Εικόνες χάους κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στο Καράτσι, μετά τη συντριβή αεροσκάφους των Διεθνών Πακιστανικών Αερογραμμών (PIA) σε κατοικημένη περιοχή.

Στο Airbus A320 επέβαιναν 91 επιβάτες και οκταμελές πλήρωμα. Έως τώρα, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως ο αριθμός των νεκρών, καθώς οι έρευνες για τον εντοπισμό επιζώντων συνεχίζεται. Μέχρι στιγμής, οι νεκροί που έχουν καταμετρηθεί είναι 37, ωστόσο, ο αριθμός τους πιστεύεται πως θα αυξηθεί δραματικά.

Τουλάχιστον δύο επιζώντες

Ωστόσο, όπως ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα από κυβερνητικό αξιωματούχο, τουλάχιστον δύο επιβάτες επέζησαν μετά τη συντριβή του αεροσκάφους.

Ένας από αυτούς, ο τραπεζίτης ονόματι Ζαφάρ Μαχμούντ, ο οποίος επέζησε ως εκ θαύματος, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος της επαρχιακής κυβέρνησης Αμπντούρ Ρασίντ Κάνα. «Σας ευχαριστώ πολύ, ο Θεός υπήρξε ελεήμων» φέρεται να είπε, σύμφωνα με το Reuters, ο επιζών.

Στο μοιραίο αεροσκάφος και το τοπ μόντελ Ζάρα Αμπίντ

Μεταξύ των επιβατών της μοιραίας πτήσης, ήταν και το ανερχόμενο σουπερμόντελ Ζάρα Αμπίντ. Οι πληροφορίες για την τύχη της είναι συγκεχυμένες.

Μέχρι πριν από λίγο τα ίχνη της αγνοούνταν, παρά τις προσπάθειες της οικογένειάς της να την εντοπίσουν στο σημείο της τραγωδίας, αλλά και τα κατά τόπους νοσοκομεία, και οι πληροφορίες που διακινούνταν στα social media έλεγαν πως είναι ένα από τα θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος. Ωστόσο, πριν από λίγο υπήρξαν Tweet που επιβεβαίωναν πως είναι ζωντανή.

Το σήμα κινδύνου από τον πιλότο

Το αεροσκάφος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα flightradar24.com, ήταν ένα 15ετίας A320, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Λαχώρη στο ανατολικό Πακιστάν και είχε προορισμό το Καράτσι στα νότια της χώρας λίγο αφού η χώρα ξεκίνησε εκ νέου τις πτήσεις εσωτερικού στον απόηχο της πανδημίας του κορονοϊού.

Ο πιλότος της πτήσης PK 8303 έστειλε σήμα κινδύνου στον πύργο ελέγχου ότι το αεροπλάνο υπέστη απώλεια ισχύος και στους δύο κινητήρες του, κατά την δεύτερη προσπάθειά του να το προσγειώσει, σύμφωνα με ηχογραφημένη συνομιλία που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα παρακολούθησης πτήσεων liveatc.net.

'Mayday, mayday...'- Pakistan plane's last message from the pilot.



In the mayday call, the pilot can be heard saying that the plane has lost its engines.



Ο πιλότος φαίνεται ότι ματαίωσε την πρώτη του προσπάθεια να το προσγειώσει και έκανε περιστροφή για να επιχειρήσει εκ νέου. Τότε ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας τον ενημέρωσε ότι φαίνεται να κάνει αριστερή στροφή, δηλαδή να βγαίνει εκτός πορείας.

Εκείνος απάντησε "Γυρίζουμε πίσω, κύριε, έχουμε χάσει τους κινητήρες" και ο ελεγκτής του έδωσε άδεια να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους προσγείωσης του αεροδρομίου του Καράτσι.

Δώδεκα δευτερόλεπτα αργότερα ο πιλότος εξέπεμψε σήμα κινδύνου και του δόθηκε πάλι άδεια από τον Πύργο Ελέγχου να προσγειωθεί σε όποιον από τους δύο διαδρόμους. Μετά δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία.

Στα social media έχουν δημοσιευτεί και τουλάχιστον δύο βίντεο τα οποία φέρεται πως καταγράφουν τις τελευταίες στιγμές πριν τη συντριβή του αεροσκάφους.

Τα βίντεο είναι θολά και η γνησιότητά τους δεν έχει επιβεβαιωθεί από επίσημους φορείς.