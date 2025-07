Η Σκάλα του Μιλάνου λέει «όχι» σε σορτς και σαγιονάρες — Νέο dress code για το κοινό της όπερας

Η Σκάλα του Μιλάνου εντείνει τους κανονισμούς για το κοινό της, ζητώντας σαφώς πλέον από τους θεατές να αποφεύγουν ενδυματολογικές επιλογές όπως τα σορτς, τα φανελάκια και οι σαγιονάρες.

Σε μια προσπάθεια να διασφαλιστεί το «απαραίτητο επίπεδο ευπρέπειας», στο εμβληματικό θέατρο έχουν αναρτηθεί πινακίδες με κανόνες συμπεριφοράς, υπενθυμίζοντας ότι απαγορεύεται η είσοδος σε όσους φορούν αμάνικα μπλουζάκια, κοντά παντελόνια και σαγιονάρες. Οι παραβάτες δεν θα αποζημιώνονται για τα εισιτήριά τους.

Το σχετικό μήνυμα εμφανίζεται πλέον και στα εισιτήρια καθώς και στην ιστοσελίδα του θεάτρου.

Παρότι ο άτυπος αυτός ενδυματολογικός κώδικας είχε τεθεί για πρώτη φορά το 2015, κατά τη διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης στο Μιλάνο, η τήρησή του παρέμενε χαλαρή. Ο τότε καλλιτεχνικός διευθυντής, Ντομινίκ Μέγερ, είχε καλέσει σε περισσότερη «ανεκτικότητα», θυμίζοντας πως και ο ίδιος είχε δεχθεί κριτική στα νιάτα του για το «εργατικό του ντύσιμο» όταν επισκεπτόταν την Όπερα του Παρισιού.

Η σημερινή διοίκηση, ωστόσο, αποφάσισε να επαναφέρει και να ενισχύσει τους κανόνες.

«Η ζέστη των τελευταίων ημερών οδήγησε αρκετούς να εμφανίζονται στο θέατρο με ακατάλληλη ενδυμασία, κάτι που ενοχλεί πολλούς θεατές, ειδικά όταν κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλον», δήλωσε εκπρόσωπος του θεάτρου.

