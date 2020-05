Η Βρετανία κατέγραψε 210 νέους θανάτους από κορωνοϊό κατά το τελευταίο 24ωρο, με τον συνολικό απολογισμό των νεκρών να ανέρχεται σε 32.065, ενώ η κυβέρνηση αποκάλυψε το σχέδιο εξόδου από το lockdown.

Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν περιλαμβάνουν στοιχεία των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Σκωτίας και περιλαμβάνουν τους θανάτους σε όλα τα ιδρύματα έπειτα από την πραγματοποίηση διαγνωστικών ελέγχων.

As of 9am 11 May, there have been 1,921,770 tests, with 100,490 tests on 10 May.



1,400,107 people have been tested of which 223,060 tested positive.



As of 5pm on 10 May, of those tested positive for coronavirus, across all settings, 32,065 have sadly died. pic.twitter.com/peEKZjgxYK