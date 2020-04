Η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί μια «επικίνδυνη επιδημία παραπληροφόρησης», δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε ένα βίντεο, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένες περιπτώσεις χωρών ή Mέσων.

Ενώ η στιγμή πρέπει να είναι για «επιστήμη και αλληλεγγύη», «επιβλαβείς» αποκαλούμενες ιατρικές συμβουλές και «ψέματα εξαπλώνονται», «θεωρίες συνωμοσίας μολύνουν το διαδίκτυο» και «το μίσος γίνεται ιογενές (viral), στιγματίζοντας και δυσφημίζοντας ανθρώπους, ομάδες», καταδίκασε ο επικεφαλής του ΟΗΕ. «Ο κόσμος πρέπει επίσης να ενωθεί ενάντια σε αυτήν την ασθένεια», ζήτησε, κρίνοντας ότι «το εμβόλιο είναι η εμπιστοσύνη» και ότι πρώτα πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη στην επιστήμη.

