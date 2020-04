Ένα μεγάλο πλωτό νησί στη λίμνη Βικτώρια προκάλεσε εθνικό μπλακ άουτ στην Ουγκάντα, καθώς έφραξε τουρμπίνες του υδροηλεκτρικού σταθμού.

Μάλιστα, το γεγονός είχε και πολιτικές προεκτάσεις, καθώς εξαιτίας της διακοπής ρεύματος καθυστέρησε κατά μία ώρα το διάγγελμα του προέδρου της χώρας, Yoweri Museveni, για τον κορωνοϊό.

«Ήταν τουλάχιστον 8 στρέμματα», δήλωσε στο BBC ο Σιμόν Κασιάτε, της εταιρείας ηλεκτρικού ρεύματος. Εδώ και δεκαετίες ο υάκινθος του νερού έχει κάνει «εισβολή» στη λίμνη Βικτώρια. Ο τεράστιος όγκος βλάστησης έφραξε τις τουρμπίνες στον υδροηλεκτρικό σταθμό, με αποτέλεσμα να προκληθεί εκτεταμένη διακοπή ρεύματος, ανακοίνωσε η εταιρεία παραγωγής ρεύματος Eksom Uganda.

