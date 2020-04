Εξιτήριο από το νοσοκομείο St Thomas του Λονδίνου όπου νοσηλευόταν μετά τη διάγνωσή του με κορωνοϊό, πήρε ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον.

«Ο πρωθυπουργός εξήλθε του νοσοκομείου για να συνεχίσει την ανάρρωσή του στο Τσέκερς» τόνισε ο εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, προσθέτοντας: «Υπό τις συστάσεις της ιατρικής ομάδας του, ο πρωθυπουργός δεν θα επιστρέψει άμεσα στα καθήκοντά του. Ευχαριστεί θερμά όλο το προσωπικό του St Thomas για την άριστη φροντίδα που έλαβε».



Ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε διαγνωστεί θετικός στον ιό στις 27 Μαρτίου, ωστόσο συνέχισε να δουλεύει σε αυτοαπομόνωση στην Ντάουνινγκ Στριτ,

Εισήχθη στο νοσοκομείο την περασμένη Κυριακή όταν εμφάνισε επίμονα συμπτώματα κορωνοϊού, όπως υψηλό πυρετό και βήχα.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε γι'αυτό σύντομα μπήκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η κυβέρνηση διέψευσε αμέσως τις φήμες που ήθελαν τον πρωθυπουργό σε αναπνευστήρα, αναφέροντας πως συνέχισε να δέχεται «θεραπεία οξυγόνου». Την Πέμπτη βγήκε από τη ΜΕΘ.

Χθες, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στους εργαζομένους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας (NHS): «Τους χρωστάω τη ζωή μου, δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω» τόνισε χαρακτηριστικά το βράδυ του Σαββάτου.

Η αρραβωνιαστικιά του, Κάρι Σάιμοντς ευχαρίστησε κι εκείνη το ιατρικό προσωπικό μέσω Twitter: «Υπήρξαν στιγμές την περασμένη εβδομάδα που ήταν πραγματικά πολύ σκοτεινές. Η καρδιά μου είναι με όσους ζουν ανάλογες καταστάσεις, ανησυχώντας για τους αγαπημένους τους».

There were times last week that were very dark indeed. My heart goes out to all those in similar situations, worried sick about their loved ones.