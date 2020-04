Σκηνές πρωτοφανούς πανικού, έντασης, συνωστισμού και κυκλοφοριακού χάους εκτυλίχτηκαν λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 10ης Απριλίου σε μεγάλες πόλεις της Τουρκίας μετά την αιφνίδια καθολική διήμερη απαγόρευση από τα μεσάνυχτα.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από προτροπή της Επιστημονικής Επιτροπής του τουρκικού υπουργείου Υγείας στο πλαίσιο των μέτρων κατά της επιδημίας του κορωνοϊού.

Χιλιάδες κόσμου έσπευσαν να προλάβουν τα τελευταία ψώνια πριν κλείσουν τα καταστήματα τροφίμων και τα αρτοποιεία. Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν στην Κωνσταντινούπολη με κόσμο που ελάχιστα τηρούσε τις αποστάσεις προκειμένου να προλάβει το κλείσιμο πριν τα μεσάνυχτα. Πολλοί έσπευσαν με τα αυτοκίνητά τους με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό πανδαιμόνιο.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το υπουργείο Εσωτερικών στα γραφεία των νομαρχών 31 τουρκικών πόλεων, η απαγόρευση της κυκλοφορίας τέθηκε σε ισχύ από τις 00.01 π.μ. της 11ης Απριλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 23.59 της 12ης Απριλίου. Η απαγόρευση θα ισχύσει για τις ακόλουθες πόλεις: Άδανα, Άγκυρα, Αττάλεια, Αϊδίνι, Μπαλικεσίρ, Προύσσα, Ντενιζλί, Ντιγιαρμπακίρ, Ερζουρούμ, Εσκισεχίρ, Γκαζιαντέπ, Χατάι, Κωνσταντινούπολη, Σμύρνη, Καχραμάνμαράς, Μάρντιν, Μερσίνα, Μούγλα, Όρντου, Σακάρυα, Σαμσούντα, Ούρφα, Τεκιρντάγ, Τραπεζούντα, Βαν και Ζογκουλντάκ.

Ωστόσο σε ανακοίνωση που εκδόθηκε αργότερα, το τουρκικό υπουργείο Εσωτερικών αναφέρει τις εξαιρέσεις της απαγόρευσης.

Εξαιρούνται τα αρτοποιεία, τα φαρμακεία και τα νοσοκομεία και κέντρα υγείας, εταιρείες διανομής δεμάτων και επιστολών, και κέντρα προστασίας κατοικίδιων, επιτρέποντας στους πολίτες να καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες, όπως αναφέρει η δεύτερη εγκύκλιος. Επίσης οι στρατηγικές εταιρείες ενέργειας, οι εταιρείες διανομής και ορισμένα πρατήρια καυσίμων θα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους απαλλάσσονται της απαγόρευσης.

Η απαγόρευση επίσης δεν ισχύει για άτομα που συμμετέχουν σε διαδικασίες ταφής για συγγενείς τους πρώτου βαθμού αλλά και για άτομα που δίνουν αίμα και πλάσμα στην υπηρεσία της τουρκικής Ερυθράς Ημισελήνου. Επίσης εξαιρούνται άτομα που είναι σε υπηρεσία «σε εφημερίδες, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά δίκτυα» προσθέτει η υπουργική εγκύκλιος.

«Είναι απαραίτητο όλοι οι άλλοι πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους εκτός από τις συγκεκριμένες εξαιρέσεις», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εσωτερικών.

🔴People flocked to the streets after a curfew was announced in 31 provinces



In the Bostancı district of Istanbul, people formed queues in front of markets and bakeries. pic.twitter.com/lUuY51C6Fv