Πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι από όλον τον κόσμο στέλνουν μηνύματα στήριξης στον Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κορωνοϊό.

Τις καλύτερες ευχές για γρήγορη ανάρρωση σπεύδουν να στείλουν πολιτικοί αρχηγοί και προσωπικότητες από όλον τον κόσμο στον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον.

«(Στέλνω)Όλη μου τη στήριξη στον Μπόρις Τζόνσον, την οικογένειά του και τον Βρετανικό λαό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ελπίζω να αναρρώσει γρήγορα» έγραψε ο Εμανουέλ Μακρόν.

Tout mon soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile. Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 6, 2020

Ο Μισέλ Μπαρνιέ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Brexit,, ο οποίος επίσης πριν λίγο καιρό έκανε γνωστό ότι βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό, ανάρτησε τις δικές του ευχές λέγοντας «Εύχομαι στον Μπόρις Τζόνσον την καλύτερη και ταχύτερη ανάρρωση. Οι σκέψεις μου είναι σε σένα και την οικογένειά σου».

Wishing @BorisJohnson all the best and a speedy recovery. My thoughts are with you and your family. — Michel Barnier (@MichelBarnier) April 6, 2020

«Οι σκέψεις μας στον Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του απόψε. Ταχεία ανάρρωση. Είσαι σε εξαιρετικά χέρια και όλοι σε θέλουμε να γίνεις καλά και να επιστρέψεις στην Downing Street» έγραψε ο Ντέβιντ Κάμερον.

Thinking of @BorisJohnson and his family tonight. Get well soon. You are in great hands and we all want you safe, well and back in @10DowningStreet. — David Cameron (@David_Cameron) April 6, 2020

Ευχές και από την Τερέζα Μέι «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του καθώς συνεχίζει να λαμβάνει θεραπεία στο νοσοκομείο. Αυτός ο τρομερός ιός δεν κάνει διακρίσεις. Οποιοσδήποτε μπορεί να νοσήσει. Οποιοσδήποτε μπορεί να τον διαδώσει. Σας παρακαλώ μείνετε σπίτι» έγραψε η Τερέζα Μέι.

My thoughts and prayers are with @BorisJohnson and his family as he continues to receive treatment in hospital.



This horrific virus does not discriminate. Anyone can get it. Anyone can spread it. Please #StayHomeSaveLives — Theresa May (@theresa_may) April 6, 2020

«Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση του πρωθυπουργού», έγραψε στο Twitter o δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν, τονίζοντας ότι «δεν θα μπορούσε να βρίσκεται σε πιο ασφαλή χέρια» αφού το νοσοκομείο St.Thomas έχει «κάποιο από το καλύτερο ιατρικό προσωπικό στον κόσμο».

Praying for the Prime Minister’s swift recovery tonight. @GSTTNHS has some of the finest medical staff in the world, and he couldn't be in safer hands. https://t.co/xh8iyKUv7n — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 6, 2020

«Τρομερά θλιβερά νέα. Όλες οι σκέψεις της χώρας είναι με τον πρωθυπουργό και την οικογένειά του σ' αυτήν την απίστευτα δύσκολη περίοδο», είπε ο νέος ηγέτης των Εργατικών, ο Κιρ Στάρμερ.

Terribly sad news. All the country’s thoughts are with the Prime Minister and his family during this incredibly difficult time. https://t.co/9Eh4ktiqTw — Keir Starmer (@Keir_Starmer) April 6, 2020

Νωρίτερα και ο γ.γ του ΝΑΤΟ είχε σπεύσει να αναρτήσει μία φωτογραφία με τον Μπόρις Τζόνσον και να ου ευχηθεί καλή ανάρρωση. «Οι σκέψεις μου είναι δίπλα στον φίλο μου, τον πρωθυπουργό της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον. Μείνε δυνατός και γίνε γρήγορα καλά Μπόρις» έγραψε ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.

Μήνυμα στήριξης και από την Ιβάνκα Τραμπ. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον Μπόρις Τζόνσον και την οικογένειά του. Καλή ανάρρωση κύριε Πρωθυπουργέ!».