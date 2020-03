Η ιστοσελίδα ερωτικού περιεχομένου Pornhub ανακοίνωσε την δωρεάν πρόσβαση στο Premium συνδρομητικό πακέτο της, για όλες τις χώρες του κόσμου, καθώς εντείνονται τα περιοριστικά μέτρα για τον κορωνοϊό.

Μέχρι τις 23 Απριλίου όλοι οι επισκέπτες της σελίδας θα μπορούν να απολαμβάνουν ακόμα και τις συνδρομητικές υπηρεσίες του Pornhub χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Οι διαχειριστές παροτρύνουν τους χρήστες να παραμείνουν στα σπίτια τους ώστε να καμφθεί η καμπύλη της διασποράς του SARS-CoV-2, ώστε να διευκολυνθούν τα συστήματα υγείας των κρατών.

«Μείνετε σπίτι και βοηθήστε να επιπεδωθεί η καμπύλη! Αφού η νόσος COVID-19 (σ.σ που προκαλεί ο ιός) συνεχίζει να μας επηρεάζει όλους, το Pornhub αποφάσισε να παρατείνει την δωρεάν πρόσβαση στο Pornhub Premium παγκοσμίως μέχρι τις 23 Απριλίου. Οπότε απολαύστε, μείνετε σπίτι και μείνετε ασφαλείς🔥 https://pornhub.com/stayhome #StayHomehub»

