Το μήνυμα «πλένετε τα χέρια σας» είδαν «γραμμένο» στον ουρανό του Σίδνεϊ οι κάτοικοι της πόλης σε μία πρωτότυπη υπενθύμιση για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό.

Χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν με τα κινητά τους τηλέφωνα το μήνυμα λίγο πριν αυτό εξαφανιστεί στον ουρανό της Αυστραλίας. Σύμφωνα με το BBC δεν είναι ακόμα γνωστό ποιος διοργάνωσε αυτή την «εναέρια υπενθύμιση».

Ο ευφάνταστος αυτός ακτιβισμός πραγματοποιήθηκε ενώ η χώρα εντείνει τις προσπάθειες της για να αποτρέψει την εξάπλωση του κορωναϊού.

A message to Sydney! Wash your hands, ya filthy animals! #handwashing #coronavirusaus #Sydney @NZStuff pic.twitter.com/K2HhhnI7NI

In the sky over Sydney’s Inner West right now. pic.twitter.com/KMdEaB9TTR