Εκατοντάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν στα επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις της τάξης στο Λίβανο.



Ειδικότερα, σχεδόν 400 άνθρωποι τραυματίστηκαν στον Λίβανο στα χθεσινοβραδινά επεισόδια ανάμεσα σε διαδηλωτές και δυνάμεις της τάξης στην Βηρυτό, στην πιο βίαιη ημέρα από την έναρξη του κινήματος αμφισβήτησης, σύμφωνα με νέο απολογισμό των σωστικών συνεργείων.

Σε 377 ανέρχονται οι άνθρωποι που δέχθηκαν ιατρική φροντίδα επιτόπου ή διακομίσθηκαν σε νοσοκομεία μετά τα επεισόδια αυτά που σημειώθηκαν στην περιοχή του κοινοβουλίου και στην πλατεία των Μαρτύρων, επίκεντρο του κινήματος αμφισβήτησης στην Βηρυτό, σύμφωνα με απολογισμούς του λιβανικού Ερυθρού Σταυρού και της πολιτικής προστασίας που συνέθεσε το AFP.

Περίπου 30 άνθρωποι συνελήφθησαν, αλλά στη συνέχεια η εισαγγελία έδωσε εντολή να αφεθούν ελεύθεροι, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

