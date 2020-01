Ένας εργάτης που είχε υποστεί σοβαρά εγκαύματα από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε ένα χημικό εργοστάσιο στην Ταραγόνα, στη βορειοανατολική Ισπανία, υπέκυψε σήμερα στα τραύματά του, ανεβάζοντας στους τρεις τον αριθμό των νεκρών από το δυστύχημα, ανακοίνωσε ένα νοσοκομείο στη Βαρκελώνη.

«Ο ασθενής που βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση πέθανε», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του νοσοκομείου Βαλ ντ Εβρόν στη Βαρκελώνη. «Ήταν εργαζόμενος στην εταιρεία», ανέφερε η υπηρεσία πολιτικής άμυνας Καταλονίας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Καταλονίας Μιγκέλ Μπουχ είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα σήμερα ότι πυροσβέστες εντόπισαν το πτώμα και δεύτερου θύματος μετά τη μεγάλη έκρηξη και την πυρκαγιά που σημειώθηκε στο εργοστάσιο.

Εκατοντάδες πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν όλη τη νύχτα για να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά, η οποία ξεκίνησε χθες Τρίτη λίγο πριν τις 19:00, τοπική ώρα (20:00 ώρα Ελλάδας). Οι Καταλανοί πυροσβέστες ανέφεραν αργά σήμερα το απόγευμα ότι δεν υπήρχε πλέον καύση στην περιοχή και νωρίτερα σήμερα, ο Μπουχ διαβεβαίωσε ότι η κατάσταση έχει σταθεροποιηθεί.

Large fire and explosion from a chemical factory in #Catalonia#spain #Tarragona pic.twitter.com/q5VCQdKVoI