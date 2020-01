Ουκρανικό αεροσκάφος Boeing 737 με τουλάχιστον 170 επιβαίνοντες συνετρίβη στο Ιράν, λίγη ώρα μετά την απογείωσή.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το διεθνές αεροδρόμιο «Ιμάμης Χομεϊνί» της Τεχεράνης με προορισμό το Κίεβο και, σύμφωνα με το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, «συνετρίβη λόγω τεχνικού προβλήματος». Τουλάχιστον δέκα ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στον τόπο του δυστυχήματος, χωρίς να δώσει κάποιον προσωρινό απολογισμό.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ιρανικού Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας, Ρεζά Τζαφαρζαντέχ, τον οποίο επικαλέστηκε το πρακτορείο ειδήσεων IRNA, το Boeing 737 της Ukraine International Airlines αντιμετώπισε τεχνικά προβλήματα και συνετρίβη ενώ στην περιοχή όπου κατέπεσε επιχειρούν σωστικά συνεργεία. «Το αεροσκάφος έχει πάρει φωτιά [...] Στείλαμε συνεργεία, μπορεί να καταφέρουμε να σώσουμε κάποιους επιβάτες», εκτίμησε ο επικεφαλής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών του Ιράν.

Ο Κουλιβάντ μίλησε 170 επιβαίνοντες, την ίδια ώρα που τα πρακτορεία ειδήσεων IRNA, FARS και Tasnim ανεβάζουν τον συνολικό αριθμό επιβατών και πληρώματος στους 180. Από την πλευρά της, η Ερυθρά Ημισέληνος απέκλεισε το ενδεχόμενο να βρεθούν επιζώντες.

#BREAKING #Ukrainian Boeing 737 plane carrying 180 people crashes near Tehran airport moments after take-off. First movie from this crash. pic.twitter.com/5s2buYv7Vj