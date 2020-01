Οι εισαγγελείς του Τόκιο εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης σε βάρος της Κάρολ Γκόσν, συζύγου του πρώην επικεφαλής της Nissan, που διέφυγε στο Λίβανο.

Ειδικότερα, εισαγγελείς του Τόκιο εξέδωσαν την Τρίτη, ένταλμα σύλληψης κατά της συζύγου του Κάρλος Γκοσν, Κάρολ, για ψευδή κατάθεση, καθώς οι αξιωματούχοι αναζητούσαν τρόπους για να φέρουν πίσω τον φυγά πρώην επικεφαλής της αυτοκινητοβιομηχανίας Nissan προκειμένου να δικαστεί για οικονομική κακοδιαχείριση για την οποία κατηγορείται.

Japanese prosecutors issue an arrest warrant for Carole Ghosn — the latest twist in the case involving her husband, former auto executive and now international fugitive Carlos Ghosn https://t.co/E2shoHuLMl pic.twitter.com/14qsIKuZ0J