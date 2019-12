Οι χώρες του πλανήτη υποδέχονται, η μία μετά την άλλη, την έλευση του 2020.

Οι Αυστραλοί γιόρτασαν το νέο έτος με ένα εντυπωσιακό θέαμα πυροτεχνημάτων πάνω από το Λιμάνι του Σίδνεϊ, παρά τις φονικές πυρκαγιές που έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να αναζητήσουν καταφύγιο σε παραλίες και υποχρεώσει πολλές πόλεις να ματαιώσουν τους εορτασμούς τους για την Πρωτοχρονιά.



Οι Νεοζηλανδοί ήταν μεταξύ των πρώτων που υποδέχθηκαν το 2020, με πυροτεχνήματα τα οποία φώτισαν τον νυκτερινό ουρανό πάνω από το Όκλαντ.

Δύο ώρες αργότερα, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο Λιμάνι του Σίδνεϊ για να απολαύσουν το θέαμα των πυροτεχνημάτων, αφού οι αρχές απέρριψαν μερικές εκκλήσεις για τη ματαίωσή του σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τις πυρόπληκτες περιοχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, της οποίας πρωτεύουσα είναι το Σίδνεϊ.

Χονγκ Κονγκ

Στο Χονγκ Κονγκ, το οποιο συγκλονίζεται εδώ και μήνες από μερικές φορές βίαιες διαδηλώσεις υπέρ της δημοκρατίας, οι διαδηλωτές κλήθηκαν να φορούν μάσκες σε αποψινή συγκέντρωση με το σύνθημα «Μην ξεχνάτε το 2019 - Επιμείνετε το 2020», σύμφωνα με καταχωρίσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρά τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και την ανάπτυξη 6.000 αστυνομικών στους δρόμους, η υποδοχή της νέας χρονιάς ήταν φαντασμαγορική.

