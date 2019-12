Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο κέντρο της Μόσχας, που σημειώθηκε στον χώρο υποδοχής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας FSB, το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με την η εφημερίδα Izvestia που μεταδίδει την είδηση, ο ένας εξ αυτών είναι αστυνομικός. Για τρεις νεκρούς κάνει λόγο και το skynews χωρίς να υπάρχουν μέχρι στιγμής περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που μεταδίδει ο Independent, ομάδα τριών ατόμων άνοιξε πυρ με αυτόματα πυροβόλα όπλα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο ένας εξ αυτών βρίσκεται εντός ενός κτιρίου και συνεχίζει την ανταλλαγή πυρών με υπηρεσίες ασφαλείας που βρίσκονται επί τόπου.

#BREAKING Update : Some reports now say that 3 gunmen are involved in the shooting in or outside the FSB security headquarters in Moscow , Russia - 2 to 3 dead including at least 1 police officer.#Москва #Moscowpic.twitter.com/kxIfEVMrX4