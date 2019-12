Για πρώτη φορά επισκέφτηκε το Άουσβιτς-Μπίρκενάου η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ προσφέροντας 60 εκατομμύρια ευρώ ως δωρεά για την συντήρηση του χώρου, συμβόλου του Ολοκαυτώματος των Εβραίων.

Συνοδευόμενη από τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ματέους Μοραβιέτσκι, μία σκυθρωπή Μέρκελ επισκέφθηκε τα κρεματόρια, πριν διασχίσει την σιδερένια πύλη με την διάσημη επιγραφή "Arbeit macht frei" για να επισκεφθεί τα τούβλινα κτίρια του στρατοπέδου. Την συνόδευε επίσης ένας από τους επιζώντες, ο Στανισλάβ Μπαρτνικόφσκι, 87 ετών και εκπρόσωποι της εβραϊκής κοινότητας.

«Η ανάμνηση των εγκλημάτων, η εκφορά των ονομάτων των εγκληματιών και ο φόρος τιμής στα θύματα είναι μία ευθύνη που δεν σταματά ποτέ. Αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο. Και είναι αναπόσπαστο από την χώρα μας. Η συναίσθηση αυτής της ευθύνης είναι τμήμα της εθνικής μας ταυτότητας», δήλωσε εμφατικά η καγκελάριος.

Στην Γερμανία, η οποία έβαλε στην καρδιά της μεταπολεμικής της ταυτότητας το Ολοκαύτωμα (Shoah), οι αρχές ανησυχούν για την αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών.

Χθες, παραμονή της επίσκεψής της, η Άνγκελα Μέρκελ επανέλαβε ότι «ο αγώνας κατά του αντισημιτισμού και κατά κάθε μορφής μίσους» είναι μία από τις προτεραιότητες της κυβέρνησής της. Επέμεινε επίσης στην «αποφασιστικότητα» της γερμανικής ηγεσίας να δει μία εβραϊκή κοινότητα να ανθεί στην Γερμανία.

Τον Οκτώβριο, η ματαίωση της επίθεσης στην συναγωγή του Χάλε προκάλεσε σοκ στην χώρα. Ο δράστης, που σκότωσε δύο ανθρώπους στην τύχη, είναι ένας νεαρός αρνητής του Ολοκαυτώματος.

Το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), που πριν από δύο χρόνια έκανε την είσοδό του στην γερμανική βουλή, προωθεί άλλωστε το τέλος της κουλτούρας της μεταμέλειας.

Το όνομα του Άουσβιτς έχει γίνει συνώνυμο του Απόλυτου Κακού. Εβραίοι από ολόκληρη την Ευρώπη, από την Ουγγαρία μέχρι την Ελλάδα εξοντώθηκαν εκεί.

Chancellor Angela Merkel and Prime Minister Mateusz Morawiecki at @AuschwitzMuseum.



Jews deported for by the German Nazis for extermination were promised resettlement & new life. They packed their suitcases with all the important items. Hope was used in Auschwitz as a weapon. pic.twitter.com/w2oddcunxr