Με το μήνυμα ότι όλοι είναι όμορφοι ανεξάρτητα από το πώς γεννήθηκαν, η Βρετανίδα φωτογράφος Nicole Louise Perkins δημιούργησε μία εκπληκτική καμπάνια ευαισθητοποίησης, φωτογραφίζοντας παιδιά με σύνδρομο Down.

Η Louise φωτογράφισε παιδιά που φορούσαν στολές εμπνευσμένες από τους αγαπημένους ήρωες των κινηματογραφικών ταινιών του Disney όπως τη μικρή γοργόνα, τον βασιλιά των λιονταριών και άλλες.



Η ίδια εξήγησε πως δημιούργησε το πρότζεκτ «Down With Disney» καθώς ένα χρόνο πριν ξεκίνησε την καμπάνια ευαισθητοποίησης για το σύνδρομο Down δημιουργώντας την καμπάνια «Down Right Beautiful» η οποία προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον.

«Ήταν γεμάτη από χρήσιμες πληροφορίες που βοηθούν νέους γονείς. Καθώς η δημοτικότητα των κοινωνικών μου προφίλ γέμισαν από γονείς με παιδιά με σύνδρομο Down, ήθελα να κάνω κάτι γι αυτούς ξανά φέτος, κι έτσι ήρθε η ιδέα για το Down With Disney. Λατρεύω τον Disney και σίγουρα δεν είμαι η μόνη. Έτσι σκέφτηκα ότι θα είναι τέλεια ιδέα»

Nicole Louise Perkins

Με πληροφορίες από Boredpanda