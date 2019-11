Συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ θα έχει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ.



Όπως ανακοίνωσε η τουρκική προεδρία, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα μεταβεί την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογό του, τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο συνομίλησε τηλεφωνικά σήμερα.



Εν μέσω του τεταμένου κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών, Τραμπ και Ερντογάν «επαναβεβαίωσαν ότι θα συναντηθούν στην Ουάσινγκτον την Τετάρτη, 13 Νοεμβρίου, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Τραμπ», ανέφερε η Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, στην τηλεφωνική επικοινωνία τους συζήτησαν επίσης «διμερή θέματα και τις περιφερειακές εξελίξεις».

Την μετάβαση του Τούρκου προέδρου στην Ουάσινγκτον επιβεβαίωσε αμέσως μετά και ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ.

....Also talked about their Border with Syria, the eradication of terrorism, the ending of hostilities with the Kurds, and many other topics. Look forward to seeing President Erdogan next Wednesday, November 13th at the @WhiteHouse!