Καθιστική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν ακτιβιστές για το κλίμα στη Γαλλία εισβάλλοντας σε βιομηχανικό συνέδριο στο Παρίσι.



Ένα βιομηχανικό συνέδριο για την ενέργεια που διεξάγεται στο Παρίσι διέκοψε τις εργασίες του, όταν ακτιβιστές για το κλίμα πραγματοποίησαν καθιστική διαμαρτυρία, μπροστά από το βήμα, απ' όπου στελέχη της βιομηχανίας επρόκειτο να εκφωνήσουν τις ομιλίες τους.

Οι ακτιβιστές, μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων ANV-COP21 και Friends of the Earth, διαμαρτύρονταν για τα ενεργειακά σχέδια εξορύξεων, τα οποία, όπως καταγγέλλουν, επιτείνουν την κλιματική αλλαγή.

Μια ομάδα από 20 διαδηλωτές, οι περισσότερες γυναίκες, έσπρωξαν το προσωπικό ασφαλείας και εισέβαλαν στην αίθουσα του συνεδρίου, στο ξενοδοχείο InterContinental Paris Le Grand, που φιλοξενούσε το Ετήσιο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αερίου.

