Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε το Σαντιάγο, ο πρόεδρος της Χιλής μετά από τα επεισόδια και τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν λόγω της αύξησης του εισιτηρίου του μετρό.



Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Χιλής κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Σαντιάγο το βράδυ της Παρασκευής και ανέθεσε σε στρατιωτικό την ευθύνη να εγγυηθεί την ασφάλεια μετά μια ημέρα πλιάτσικου, εμπρησμών και συγκρούσεων με την αστυνομία λόγω της αύξησης της τιμής του εισιτηρίου του μετρό.

«Κήρυξα κατάσταση έκτακτης ανάγκης και, για τον σκοπό αυτό, όρισα τον υποστράτηγο Χαβιέρ Ιτουριάγκα ντελ Κάμπο επικεφαλής της εθνικής προστασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας μας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο Σεμπαστιάν σε μήνυμα στο προεδρικό μέγαρο. Μερικές ώρες νωρίτερα το Σαντιάγο έγινε τόπος βίαιων συγκρούσεων μεταξύ της αστυνομίας και των διαδηλωτών που διαμαρτύρονταν για την αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων των δημοσίων συγκοινωνιών. Οι ταραχές ανάγκασαν τις αρχές να αποκλείσουν όλους τους σταθμούς του μετρό.

Πριν κλείσουν οι σταθμοί, οι εκκλήσεις πλήθαιναν προς το επιβατικό κοινό να μπει στα τραίνα χωρίς εισιτήριο, για να διαμαρτυρηθεί για την αύξηση της τιμής του εισιτηρίου, που από 800 πέσος αυξήθηκε στα 830 πέσος (1,04 ευρώ) για τις ώρες αιχμής, μετά μια ήδη πρώτη αύξηση κατά 20 πέσος τον περασμένο Ιανουάριο.

«Όλο το δίκτυο έκλεισε λόγω των ταραχών και των καταστροφών που δεν επιτρέπουν ούτε τις ελάχιστες συνθήκες ασφαλείας για τους επιβάτες και τους εργαζόμενους», ανακοίνωσε μέσω Twitter η διαχειρίστρια εταιρία του μετρό μετά τις επιθέσεις που σημειώθηκαν σχεδόν σε όλους τους σταθμούς, που είναι 164, όπου πολλές μπάρες και πύλες στα μηχανήματα επικύρωσης των εισιτηρίων καταστράφηκαν.

HAPPENING NOW - A state of emergency has been declared in the Chilean capital of Santiago. The iconic Enel building is on fire amid massive protests. The state of Emergency could last up to 15 days according to the constitution.

