Περίπου 30 ακτιβιστές της οικολογικής οργάνωσης Extinction Rebellion συνελήφθησαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας στο πλαίσιο κινητοποιήσεων για το κλίμα.



Οι ακτιβιστές της οικολογικής οργάνωσης Extinction Rebellion ξεκίνησαν τις παγκόσμιες δράσεις τους υπέρ της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής σήμερα από την πρωτεύουσα της Νέας Ζηλανδίας κλείνοντας κεντρικούς δρόμους και υπουργεία, ενώ κάποιοι εξ αυτών εισέβαλαν και σε υποκατάστημα τράπεζας.

Οι κινητοποιήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των περίπου 60 δράσεων που έχει σχεδιάσει η οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε στη Βρετανία και αξιώνει οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να κηρύξουν «κατάσταση κλιματικής και οικολογικής έκτακτης ανάγκης» και να μειώσουν στο μηδέν ως το 2025 τις εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη.

