Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα μια «σημαντική» αύξηση των κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, έπειτα από τις επιθέσεις που σημειώθηκαν το Σάββατο σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία.

Για τις επιθέσεις η Ουάσινγκτον κατηγόρησε το Ιράν. «Μόλις έδωσα οδηγίες στον υπουργό Οικονομικών να αυξήσει σημαντικά τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν», ανέφερε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Twitter, χωρίς να παράσχει άλλες διευκρινίσεις.

I have just instructed the Secretary of the Treasury to substantially increase Sanctions on the country of Iran!