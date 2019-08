Την ώρα που οι βουλευτές στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας συζητούσαν για τις τιμές των καυσίμων, ο πρόεδρος του σώματος Τρέβορ Μάλαρντ ζητούσε να επικρατήσει ησυχία γιατί τάιζε με μπιμπερό τον μικρό Τουτανεκάι, τον μόλις έξι εβδομάδων γιο ενός βουλευτή.

«Κανονικά η καρέκλα του προέδρου χρησιμοποιείται μόνο από τον αξιωματούχο που προεδρεύει στη συζήτηση, όμως σήμερα ένας VIP μοιράστηκε τη θέση μαζί μου», έγραψε ο Μάλαρντ στο Twitter.

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA