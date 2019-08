Ένας νεκρός και επτά τραυματίες είναι ο απολογισμός έκρηξης σε αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού, ενώ χιλιάδες άτομα έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Επτά άτομα, μεταξύ των οποίων δύο στρατιωτικοί, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο καθώς τραυματίσθηκαν από θραύσματα πυρομαχικών, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε αποθήκες πυρομαχικών του ρωσικού στρατού στην περιοχή του Κρασνογιάρσκ, προκαλώντας εκτεταμένη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις της, ενώ το πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι υπάρχει κι ένας νεκρός στρατιωτικός. Από την περιοχή έχουν απομακρυνθεί 11.000 άτομα.

Από τις αποθήκες απομακρύνθηκε όλο το προσωπικό ενώ οι αρχές άρχισαν να εκκενώνουν τα χωριά Κάμενκα και Νόβι Ουλούι, που βρίσκονται κοντά στις αποθήκες, αλλά και την περιοχή σε ακτίνα 20 χιλιομέτρων, καθώς τα θραύσματα από τις οβίδες φθάνουν σε απόσταση 15 χιλιομέτρων. Στις αποθήκες πυρομαχικών υπήρχαν συνολικά 40.000 οβίδες πυροβολικού διαμετρήματος 125 και 152 χιλιοστών.

Explosion goes off at Russian Krasnoyarsk Region’s military basehttps://t.co/SU8m0IF0kJ pic.twitter.com/ZJsKOBSKUt