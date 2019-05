Υπέρ του δικαιώματος στην άμβλωση τάσσονται οι πολιτείες των ΗΠΑ, Νεβάδα και Βερμόντ καθώς πρόκειται να υιοθετήσουν σχετικές νομοθεσίες ακολουθώντας μια πορεία αντίθετη από αυτή που παίρνουν τον τελευταίο καιρό αρκετές αμερικανικές πολιτείες με ακραία περιοριστικούς νόμους.

Οι εξελίξεις αυτές κινδυνεύουν να ενισχύσουν περαιτέρω τις μεγάλες διαφορές που υπάρχουν ήδη μεταξύ των διάφορων πολιτειών των ΗΠΑ αναφορικά με την άμβλωση.

Το κοινοβούλιο της Νεβάδα, το μοναδικό στις ΗΠΑ όπου έχουν την πλειοψηφία οι γυναίκες, υιοθέτησε σε δεύτερη ανάγνωση την Τρίτη μια μεταρρύθμιση που αποποινικοποιεί την πώληση χωρίς ιατρική συνταγή σκευασμάτων που προκαλούν αποβολή. Προς το παρόν όσες γυναίκες προχωρούν σε άμβλωση με ίδια μέσα κινδυνεύουν με ποινές από ένα έως 10 χρόνια φυλάκιση.

GOP Vermont governor to allow abortion rights bill to become lawhttps://t.co/daRMtHhOxf