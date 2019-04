Έκρυθμη είναι η κατάσταση στη Βενεζουέλα με ανταλλαγές πυροβολισμών μεταξύ ένοπλων ομάδων και χρήση χημικών στους δρόμους, κατά των διαδηλωτών.

Στρατιώτες που υποστηρίζουν τον Γκουαϊδό και συμμετέχουν στην επιχείρηση για την πτώση του Μαδούρο συλλαμβάνουν τους υπεύθυνους στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Λίγο νωρίτερα, ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό είχε διαμηνύσει πως άρχισε η «τελική φάση» του σχεδίου του να εκδιώξει τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, καλώντας τους Βενεζουελάνους και τον στρατό να τον υποστηρίξουν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το Reuters, δεκάδες οπλισμένοι νέοι άνδρες με στρατιωτικές στολές, που συνόδευαν τον Γκουαϊδό, αντάλλαξαν πυρά με στρατιώτες που υποστηρίζουν τον Μαδούρο, έξω από την αεροπορική βάση La Carlota.

Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε υπόνοια για στρατιωτική εξέγερση. «Απορρίπτουμε αυτό το κίνημα πραξικοπήματος, το οποίο έχει σκοπό να γεμίσει τη χώρα με βία», είπε ο υπουργός Άμυνας Βλαντίμιρ Παντρίνο.

Ο ίδιος διαβεβαίωσε πως οι ένοπλες δυνάμεις εξακολουθούν «να υπερασπίζονται σθεναρά το εθνικό Σύνταγμα και τις νόμιμες αρχές» και πως όλες οι στρατιωτικές μονάδες στη χώρα στις αναφορές τους κάνουν λόγο για «κανονικότητα» στους στρατώνες και στις στρατιωτικές βάσεις.

Venezuela says 'attempted coup' under way https://t.co/chexPOWwHN

Ο υπουργός Πληροφοριών Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε σε τουίτ πως η κυβέρνηση της Βενεζουέλας αντιμετωπίζει μια μικρή ομάδα «προδοτών στρατιωτικών» που επιδιώκουν να πραγματοποιήσουν ένα πραξικόπημα.

Ο Ντιοσντάντο Καμπέγιο, ηγέτης της φιλοκυβερνητικής Συντακτικής Συνέλευσης της Βενεζουέλας, δήλωσε πως η αντιπολίτευση δεν κατάφερε να καταλάβει την αεροπορική βάση και κάλεσε τους υποστηρικτές του Μαδούρο να συγκεντρωθούν μπροστά από το προεδρικό μέγαρο στο Καράκας.

Ο Γκουαϊδό, σε βίντεο που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του στο Twitter, συνοδεύεται από άνδρες με στρατιωτική περιβολή και τον πολιτικό της αντιπολίτευσης Λεοπόλντο Λόπες, ο οποίος έχει τεθεί σε κατ΄οίκον περιορισμό.

«Οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει τη σωστή απόφαση και υπολογίζουν στην υποστήριξη του λαού της Βενεζουέλας», είπε ο Γκουαϊδό.

Ο Γκουαϊδό, ο ηγέτης της ελεγχόμενης από την αντιπολίτευση Εθνοσυνέλευσης, τον Ιανουάριο επικαλέστηκε το Σύνταγμα προκειμένου να αναλάβει προσωρινός πρόεδρος, υποστηρίζοντας πως η επανεκλογή του Μαδούρο το 2018 ήταν παράνομη.

Ταξιδεύει εκτός της πρωτεύουσας Καράκας όλο και περισσότερο τις τελευταίες εβδομάδες στην προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Μαδούρο προκειμένου ο τελευταίος να παραιτηθεί.

Ένα video που κυκλοφορεί στα social media, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες υπολειτουργούν για την ώρα στη Βενεζουέλα, παρουσιάζει στρατιώτες με μπλε περιβραχιόνια οι οποίοι με τα όπλα προτεταμένα σταματούν τεθωρακισμένα του στρατού, κατεβάζουν και συλλαμβάνουν στρατιώτες που παραμένουν πιστοί στον Μαδούρο.

Διαδηλώσεις προγραμματίζονται για αύριο, 1η Μαΐου, περιλαμβανομένης της «μεγαλύτερης πορείας στην ιστορία της Βενεζουέλας», όπως την αποκαλεί ο Γκουαϊδό, στο πλαίσιο της «οριστικής φάσης» της προσπάθειάς του να αναλάβει την εξουσία προκειμένου να προκηρύξει νέες εκλογές.

Περίπου 50 χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, έχουν αναγνωρίσει τον Γκουαϊδό ως προσωρινό πρόεδρο της Βενεζουέλας και η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει κυρώσεις στην προσπάθειά της να ανατρέψει τον Μαδούρο.

Από την πλευρά του ο Μαδούρο εμφανίζεται να διατηρεί τον έλεγχο των κρατικών θεσμών και την πίστη υψηλόβαθμων στρατιωτικών αξιωματούχων.

Αποκαλεί τον Γκουαϊδό μαριονέτα των ΗΠΑ που επιδιώκει να τον εκδιώξει με πραξικόπημα. Η κυβέρνηση έχει συλλάβει τον ανώτατο σύμβουλό του, στέρησε τον Γκουαϊδό από την κοινοβουλευτική ασυλία του και ξεκίνησε διάφορες έρευνες σε βάρος του. Του απαγόρευσε επίσης να εγκαταλείψει τη χώρα, απαγόρευση την οποία παραβίασε ανοικτά ο Γκουαϊδό νωρίτερα φέτος.

Την περασμένη εβδομάδα ο Γκουαϊδό είπε πως ο σύμμαχός του στο Κογκρέσο --ο βουλευτής της αντιπολίτευσης Χιλμπέρ Κάρο-- συνελήφθη, και πως 11 μέλη της ομάδας του κλήθηκαν να εμφανιστούν ενώπιον της υπηρεσίας πληροφοριών Σεμπίν.

Ο Λόπες, που θεάθηκε μαζί με τον Γκουαϊδό, φέρεται να έφυγε από το σπίτι του για πρώτη φορά αφού τέθηκε σε κατ΄οίκον περιορισμό το 2017, έπειτα από τρία χρόνια στη φυλακή.

Από την πλευρά της, η Ισπανία δήλωσε σήμερα ότι δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα στη Βενεζουέλα, αν και θεωρεί τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό νόμιμο ηγέτη της χώρας.

«Δεν... έχουμε καμία αμφιβολία πως η λύση για τη Βενεζουέλα πρέπει να έλθει χέρι με χέρι με εκλογές, η Ισπανία δεν υποστηρίζει οποιοδήποτε στρατιωτικό πραξικόπημα», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Ισαμπέλ Θελάα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί την κατάσταση στη Βενεζουέλα, δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο πρόεδρος έχει ενημερωθεί και παρακολουθούμε την εν εξελίξει κατάσταση στη Βενεζουέλα», ανέφερε σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς.

Shooting these minutes at Altamira interchange next to La Carlota airbase https://t.co/YugFBkTAQ9 pic.twitter.com/pM1ZAMWwwS via @RCamachoVzla #Venezuela