Η εταιρεία παιχνιδιών και παιδικών ειδών Fisher-Price ανακαλεί εκατομμύρια καθισματάκια - ριλάξ μωρών, μετά από αναφορές που συνδέουν τις κούνιες με δεκάδες θανάτους βρεφών.

Ήδη περίπου 4,7 εκατομμύρια Rock 'n Play Sleepers έχουν ανακληθεί, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Επιτροπή Προστασίας Καταναλωτή των ΗΠΑ (CPSC).

Σύμφωνα με τη CPSC, τουλάχιστον δεκάδες νεογέννητα έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2009, που πρωτοκυκλοφόρησε η σειρά Rock 'n Play. Δέκα από τους θανάτους έχουν σημειωθεί από το 2015 στις ΗΠΑ.

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Mattel στην οποία ανήκει η Fisher-Price επιβεβαίωσε την οικειοθελή ανάκληση εμμένοντας στην ασφάλεια του προϊόντος.

«Επιμένουμε ότι τα προϊόντα μας είναι ασφαλή. Ωστόσο λόγω περιστατικών που αναφέρθηκαν σε περιπτώσεις κατά τις οποίες το προϊόν χρησιμοποιήθηκε χωρίς να ακολουθούνται οι προειδοποιήσεις για την ασφάλεια και οι οδηγίες χρήσης, αποφασίσαμε εκουσίως να το ανακαλέσουμε», επισημαίνει επίσης η Mattel, μητρική εταιρεία της Fisher-Price.

Putting safety first, in partnership with the CPSC, Fisher-Price issued a voluntary recall of our Rock ‘n Play Sleepers. All product use should be discontinued. Learn more at https://t.co/7D8jTEmLxs pic.twitter.com/EqkWW4QXjl