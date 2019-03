Δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας προς μια περιοχή του Τελ Αβίβ, ενεργοποιώντας τις σειρήνες αεράμυνας για πρώτη φορά μετά το 2014 στην εμπορική πρωτεύουσα του Ισραήλ.



Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν σειρά εκρήξεων ενώ εικόνες που μετέδωσαν ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν δύο ισραηλινούς πυραύλους αναχαίτισης στον εναέριο χώρο του Τελ Αβίβ.



Δημοσιογράφοι του πρακτορείου Reuters έκαναν λόγο για εκρήξεις, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν αυτές προκλήθηκαν από τις ρουκέτες ή από τους πυραύλους αναχαίτισης του ισραηλινού συστήματος αντιπυραυλικής προστασίας, «Σιδερένιος Θόλος».



Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι οι δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από την Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι θα δώσει αργότερα περαιτέρω πληροφορίες.



Δεν υπήρξε άμεση ανάληψης ευθύνης από τον παλαιστινιακό θύλακα.

2 Rockets have been fired into Israel in the last hour, sirens going off in #telaviv #Israel from #Gaza pic.twitter.com/mufYHGh4br