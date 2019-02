Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε το βράδυ της Τρίτης σε πόλεις σε όλη τη Γαλλία για να διαμαρτυρηθεί κατά του αντισημιτισμού, μετά τα αλλεπάλληλα επεισόδια που έχουν σημειωθεί το τελευταίο διάστημα χώρα.

Στο Παρίσι, στην Πλας ντε λα Ρεπουμπλίκ, ανάμεσα στο πλήθος ήταν ο πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ και οι πρώην πρόεδροι Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί.

«Ο αντισημιτισμός είναι μάστιγα, είναι μια επίθεση στη δημοκρατία», είπε ο Ολάντ στους δημοσιογράφους. «Ο αντισημιτισμός δεν είναι ένα εβραϊκό ζήτημα, είναι θέμα για όλον τον γαλλικό λαό», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, αφού επισκέφθηκε το κοιμητήριο του Κατσενέμ, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και οι πρόεδροι της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας κατέθεσαν στεφάνι στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στο Παρίσι.

Οι γαλλικές αρχές και ο πολιτικός κόσμος κάλεσαν τους Γάλλους να κινητοποιηθούν και να διαδηλώσουν παντού, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την κατακόρυφη αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών στη χώρα (+74% το 2018).

Protests right now in France against antisemitism : below Nantes, Paris, Bordeaux and Nîmes. We must say No to antisemitism, no to racism. pic.twitter.com/T7jkaE04Su