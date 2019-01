Σοκαριστικές είναι οι εικόνες από τη Βραζιλία καθώς τουλάχιστον 200 άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση ενός φράγματος τελμάτων (απορριμμάτων) σε ορυχείο σιδηρομεταλλεύματος που ανήκει στην εταιρεία Vale SA, τη μεγαλύτερη της Βραζιλίας.

Οι πυροσβέστες έχουν διασώσει μέχρι στιγμής δεκάδες άτομα που είχαν παγιδευτεί στη λάσπη. Όλοι τους μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα σε νοσοκομεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί νεκροί.

The river of sludge forced the evacuation of some residents. This local TV footage shows a rescue mission. #Brumadinho pic.twitter.com/sfNTDAaiQy