Η Χατίς Τσενγκίζ , η μνηστή του Τζαμάλ Κασόγκι, ξεσπάει μέσω Twitter για τις πληροφορίες που αναφέρουν πως το πτώμα του Σαουδάραβα δημοσιογράφου διαμελίστηκε και διαλύθηκε με χημικά μετά τη δολοφονία του.

«Μου είναι αδύνατο να εκφράσω τη θλίψη μου», γράψει η Τσενγκίζ και προσθέτει ότι οι δολοφόνοι του Κασόγκι στέρησαν από την ίδια και τους οικείους του, τη δυνατότητα να του αποδώσουν τις τιμές της κηδείας και να ταφεί στη Μεδίνα, όπως οι ίδιος επιθυμούσε.

«Είναι άνθρωποι αυτοί οι δολοφόνοι και όσοι βρίσκονται πίσω τους», διερωτάται η Τσενγκίζ.

I'm unable to express my sorrow to learn about dissolving your body Jamal! They killed you and chopped up your body, depriving me and your family of conducting your funeral prayer and burying you in Madinah as wished.

Are these killers and those behind it human beings?

