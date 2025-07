Σρι Λάνκα: Φυλάκιση σε τρανς τουρίστρια που περιφερόταν γυμνόστηθη σε παραθαλάσσιο θέρετρο

Δικαστήριο της Σρι Λάνκα επέβαλε σήμερα ποινή φυλάκισης έξι εβδομάδων, με αναστολή, σε τρανς τουρίστρια από την Ταϊλάνδη που περιφερόταν γυμνόστηθη σε παραθαλάσσιο θέρετρο στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

Η 26χρονη τουρίστρια, η οποία αναφέρεται ως άνδρας στο διαβατήριό της, καταδικάστηκε για επιδειξιομανία και διατάραξη της δημόσιας τάξης.

