Συναγερμός σήμανε στις αστυνομικές αρχές της Πενσιλβάνια, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σε συναγωγή στο Πίτσμπουργκ. Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν πληροφορίες για αρκετούς νεκρούς.

Το τοπικό παράρτημα του CBS για την ώρα αναφέρει 8 νεκρούς. Η αστυνομία δεν έχει δώσει ακόμα αριθμό θυμάτων και απλά κάνει λόγο για «αρκετές απώλειες». Υπάρχουν επίσης 12 τραυματίες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το BBC ο δράστης παραδόθηκε και πλέον βρίσκεται στα χέρια των αρχών. Πιθανότατα είναι τραυματίας.

Για την ώρα είναι γνωστό μόνο πως ο δράστης είναι λευκός άντρας. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν πηγές της αστυνομίας μπήκε στη συναγωγή και άρχισε να πυροβολεί φωνάζοντας «όλοι οι Εβραίοι πρέπει να πεθάνουν».

Η αστυνομία καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, καθώς υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών με τον δράστη.

Η συναγωγή ήταν κατάμεστη με ανθρώπους, καθώς ήταν Σάββατο πρωί.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All!