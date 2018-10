Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως «βγάζει τον στρατό» για να προστατεύσει τα σύνορα των ΗΠΑ καθώς ένα καραβάνι μεταναστών από την Κεντρική Αμερική συνεχίζει την πορεία του μέσα από το Μεξικό προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Βγάζω τον στρατό για αυτή την Εθνική Κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης. Θα ανακοπούν», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter.

Brandon Judd of the National Border Patrol Council is right when he says on @foxandfriends that the Democrat inspired laws make it tough for us to stop people at the Border. MUST BE CHANDED, but I am bringing out the military for this National Emergency. They will be stopped!

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου και του Πενταγώνου δεν ανταποκρίθηκαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια είτε σχετικά με ενδεχόμενη στρατιωτική ανάπτυξη είτε σχετικά με ενδεχόμενη εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης τα ΜΜΕ ότι υποκινούν την οργή και την πολιτική ρητορική του μίσους καθώς άλλο ένα ύποπτο δέμα, που φέρεται να είναι παρόμοιο με τα δέματα-βόμβες που εστάλησαν σε Δημοκρατικούς αυτή την εβδομάδα, εντοπίστηκε στο Μανχάταν.

«Ένα μεγάλο μέρος του Θυμού που βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας έχει προκληθεί από τη σκόπιμα λανθασμένη και ανακριβή δημοσιογραφία των Παραδοσιακών ΜΜΕ στην οποία αναφέρομαι ως Ψεύτικες Ειδήσεις», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter. «Έχει γίνει τόσο κακό και μισητό που ξεπερνάει κάθε περιγραφή. Τα Παραδοσιακά ΜΜΕ πρέπει να καθαρίσουν τα του οίκου τους, ΓΡΗΓΟΡΑ!».

A very big part of the Anger we see today in our society is caused by the purposely false and inaccurate reporting of the Mainstream Media that I refer to as Fake News. It has gotten so bad and hateful that it is beyond description. Mainstream Media must clean up its act, FAST!