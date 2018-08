Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι καταδικάζει «κάθε μορφή ρατσισμού και τις ενέργειες βίας» και έκανε έκκληση για ενότητα κατά την πρώτη επέτειο των αιματηρών διαδηλώσεων που προκλήθηκαν από νεοναζιστική πορεία στην πόλη Σάρλοτσβιλ της Βιρτζίνια.

Ο Τραμπ είχε δεχτεί έντονη κριτική τις ημέρες που ακολούθησαν την πορεία πριν από έναν χρόνο γιατί εξίσωσε τα μέλη ακροδεξιών ομάδων με τους ακτιβιστές αντιρατσιστικών οργανώσεων λέγοντας ότι "και οι δύο πλευρές" ευθύνονται για τα επεισόδια.

Όπως έγραψε σήμερα ο Τραμπ στο Twitter, τα «επεισόδια» στην Σάρλοτσβιλ «είχαν ως αποτέλεσμα άδικους θανάτους και διχόνοια. Πρέπει να ενωθούμε ως έθνος. Καταδικάζω όλες τις μορφές ρατσισμού και τις πράξεις βίας. Ειρήνη σε ΟΛΟΥΣ τους Αμερικανούς!».

The riots in Charlottesville a year ago resulted in senseless death and division. We must come together as a nation. I condemn all types of racism and acts of violence. Peace to ALL Americans!